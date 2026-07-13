Dal 13 al 15 luglio 2026 ritorna l’Iglesias Buskers Festival, giunto alla V edizione

Dal 13 al 15 luglio si rinnova uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva nel Sulcis Iglesiente con l’Iglesias Buskers – Festival Internazionale artisti di strada e circo contemporaneo, organizzato dall’associazione culturale Vainscena, con il contributo del Comune di Iglesias e della Fondazione di Sardegna. La quinta edizione, sotto la consueta direzione artistica di Alberto Pisu, vede un ricco programma di artigiani del buonumore da tutto il mondo, artisti dall’Italia, Argentina, Spagna, Brasile, Cile, che porteranno 15 spettacoli diversi nelle tre magiche serate dalle 20.30 alle 24.00 nella suggestiva Piazza Sella e per le vie del centro storico di Iglesias. Clownerie, giocoleria, musica, acrobatica spericolata, teatro di figura, comicità, risate, poesia: tanti spettacoli unici ed esplosivi per adulti e bambini che trasformeranno ogni incontro in un momento di gioco, incanto e meraviglia, tra risate, mille colori e fantasia.

Ecco gli artisti: Agro the Clown, alias Luca della Gatta, mimo e clown italiano che colora le strade con i suoi spettacoli giocosi e spensierati “ImproLocura” e “Car Wash”, ogni volta diversi e sorprendenti; Tomate Clown, nome d’arte dell’argentino Victor Norberto Avalos, un imprevedibile e irresistibile giullare che ama coinvolgere il pubblico nelle sue gag esilaranti e comiche creando uno spettacolo sempre diverso costruito sull’interazione con il pubblico e con gli spazi urbani; Alberto Niero, beatboxer di fama internazionale che con bocca, voce e diaframma crea ritmi e suoni unici, trasformando il corpo umano in tanti strumenti musicali; Jaume Jové dalla Spagna, in arte Jam, e il suo avvincente teatro comico che racconta, tra umorismo, risate e arguzia, straordinarie storie di superamento delle difficoltà; Catin Nardi, marionettista brasiliano conosciuto per le sue esibizioni sorprendenti e innovative che incantano il pubblico; Jose Miguel Orellana Diaza dal Cile, aka El Kote, clown, monociclista, giocoliere, acrobata, e grande provocatore, pilota la sua bicicletta gigante e illumina di meraviglia gli spettatori con il suo spettacolo straordinario di circo di strada; la Banda Storta, una fanfara “sghemba” di ottoni e rullante che da anni porta nelle piazze in sella al loro risciò tanta musica, energia e buonumore; Veronica Gonzalez (Argentina) trasforma i suoi piedi in personaggi unici capaci di raccontare storie che lasciano senza parole: una forma originale di teatro visuale straordinario, poetico e ironico, che sorprende e resta nel cuore; la compagnia italiana Bruboc di Teresa Bruno e Andrea Bochicchio, porta “Woow!” uno spettacolo comico, surreale, non verbale e clownesco tra sfide assurde su due ruote di equilibrio, personaggi surreali e molte risate; Rossella Consoli, e la sua affascinante dama onirica Pagina Alta nella performance “Poetry in the street”. Si aggira per le piazze sui trampoli con il suo abito realizzato con pagine di libro e ama donare a chi incontra le parole degli scrittori e dei poeti che porta con sé. In veste di maestro di cerimonia per il gran finale sarà Mr David, alias Davide Demasi, one man show che con i suoi numeri di magia, giocoleria, equilibrismo, escapologia e comicità solca le piazze di tutto il mondo. E infine Michele Gallucci (Italia), comico, improvvisatore, attore, che con il suo umorismo surreale e la sua capacità di improvvisazione coinvolgerà il pubblico in veste di animatore e presentatore. Un grande festival che risveglia stupore, allegria e il piacere di sentirsi di nuovo bambini.

Ingresso libero.