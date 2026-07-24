Terza serata del XXXVI festival internazionale Narcao Blues
Prosegue all’insegna del grande blues internazionale il trentaseiesimo Narcao Blues. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato nella serata inaugurale e il tutto esaurito degli abbonamenti, il festival si prepara a vivere oggi a Narcao il penultimo appuntamento di un’edizione che conferma ancora una volta il paese del Sulcis come uno dei principali punti di riferimento del blues in Italia, nel solco di una tradizione costruita in oltre trentacinque anni.
Ad aprire il programma, alle 21.30, sarà il gruppo Blues Against The Machine, formazione internazionale che riunisce cinque protagonisti della scena blues europea provenienti da Portogallo, Spagna, Polonia e Italia. Sul palco di Narcao saliranno Budda Guedes (voce e chitarra), Danny Del Toro (armonica e cori), Bart Szopinski (tastiere e cori), Vasco Moura (basso e cori) e Tori Raugstad (batteria), musicisti che nelle rispettive carriere hanno conquistato importanti riconoscimenti, tra cui gli European Blues Challenge, i Blues Top Awards e i National Blues Awards. Il loro progetto nasce dall’incontro di esperienze artistiche differenti e propone una personale sintesi di soul blues, funk, boogie e rock’n’roll, con uno sguardo innovativo ma sempre profondamente radicato nella tradizione: una formula che li ha portati a esibirsi come protagonisti nei principali festival blues d’Europa.
Alle 23.00 salirà sul palco D.K. Harrell, tra i nomi più promettenti della nuova generazione del blues americano: il chitarrista, cantante e autore originario della Louisiana, si è imposto rapidamente sulla scena internazionale grazie a un fraseggio elegante, a una voce intensa e a una sorprendente maturità interpretativa. Vincitore del Blues Music Award come miglior artista emergente, D.K. Harrell ha recentemente pubblicato Talkin’ Heavy, il suo debutto per la storica etichetta Alligator Records, confermandosi come una delle figure più interessanti del blues contemporaneo e uno dei protagonisti della nuova stagione della musica afroamericana.
Come da tradizione, al termine dei concerti la musica continuerà nello spazio dopofestival, dove sarà di scena in questa terza serata la band Lazyboys, protagonista di un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo, alle jam session e a quello spirito di condivisione che da sempre distingue le notti del festival.
La trentaseiesima edizione si concluderà sabato 25 luglio con una serata che attraverserà differenti prospettive del blues. Ad aprire, alle 21.30, sarà Gabriele Chiesa, giovanissimo chitarrista cagliaritano, quattordici anni da compiere il prossimo novembre, ma già capace di distinguersi per personalità, padronanza tecnica e sicurezza scenica. A seguire saliranno sul palco i Cyborg Zero, formazione che propone una personale sintesi tra blues elettrico, rock e sonorità contemporanee, prima del gran finale affidato ai Blood Brothers, progetto internazionale che riunisce musicisti di grande esperienza in un concerto che celebra il blues come linguaggio universale, capace di unire generazioni, culture e tradizioni differenti.
Dopo gli ultimi applausi del main stage, il festival saluterà il pubblico con una speciale serata Blues Factory, che vedrà protagonisti Williboy Taxi, Enrico Polverari e un ospite speciale, chiudendo ancora una volta nel segno dell’incontro tra musicisti e spettatori, cifra distintiva di Narcao Blues fin dalla sua nascita.
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