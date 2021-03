Domenica 21 marzo un nuovo appuntamento dedicato al trekking, organizzato da Iglesias Turismo

Domenica 21 marzo un nuovo appuntamento dedicato al trekking e alla scoperta della storia e del patrimonio naturalistico del territorio, organizzato da Iglesias Turismo.

Le guide ambientali, lungo un percorso ad anello di circa 12 km, accompagneranno i partecipanti nella frazione di San Benedetto, nata e sviluppatasi ai piedi del Marganai, in prossimità di una delle più antiche concessioni minerarie piombozincifere.

Partenza alle ore 9, con il ritrovo dei partecipanti nella piazzetta di San Benedetto. La durata del trekking sarà di circa 6 ore, pause comprese, e la prenotazione è obbligatoria al fine di garantire le misure di sicurezza in materia di prevenzione anti Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare l’Ufficio del Turismo di Iglesias al numero 0781/274507, l’Ufficio è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15,30 alle 18,30.

«Un nuovo appuntamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid, alla scoperta della storia e delle meraviglie del nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Mauro Usai – grazie al lavoro dell’Ufficio Turistico e delle guide che hanno permesso di ampliare l’offerta ai visitatori, ben oltre i tradizionali mesi estivi e malgrado le limitazioni causate dall’emergenza sanitaria.»