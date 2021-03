Incontro comune di Iglesias – Enas per un monitoraggio della situazione della diga di Punta Gennarta

L’Amministrazione comunale di Iglesias, ha incontrato i responsabili dell’Ente Acque della Sardegna, al fine di monitorare la situazione della diga di Punta Gennarta e garantire l’afflusso delle quantità di acqua necessarie alle esigenze della città anche nei periodi estivi o in caso di minore apporto idrico.

«Dopo il limitato apporto idrico delle scorse settimane, causato da un inconveniente tecnico, ENAS ha confermato la ripresa del pompaggio dall’impianto di sollevamento in località Cuccuru Murtas – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Vito Didaci – ed inoltre si è deciso di utilizzare parte delle acque provenienti dal bacino di Monte Intru, per fare in modo di garantire una maggiore fornitura alla diga. Da Monte Intru si potrebbe ottenere una portata compresa tra i 500.000 e 1.000.000 di m³ d’acqua all’anno, e da ENAS è arrivata la conferma che il progetto per la sostituzione delle conduttore obsolete è in fase attuativa.»

«Un incontro proficuo – ha concluso l’assessore dei Lavori pubblici – ed un accordo importante che permetterà di avere l’acqua a disposizione sia per le utenze cittadine che per le aree rurali anche nei periodi di maggiore siccità.»