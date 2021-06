Al via, a Iglesias, nuovi lavori di fresatura e bitumazione nelle vie cittadine

Al via i nuovi lavori di asfaltatura nelle vie cittadine, dopo i precedenti interventi che avevano interessato altre zone della Città con le principali vie di scorrimento.

Gli interventi di fresatura e bitumazione, finanziati per un importo complessivo di euro 133.096,15, dei quali 38.027,47 a carico del Comune di Iglesias ed i restanti da fondi regionali, riguardano le vie:

– Vico Villa di Chiesa

– Via G. Desogus

– Via Funtana Raminosa

– Via T. Tasso

– Via G. Leopardi

– Via F. Petrarca

– Via A. Melis de Villa (tratto)

– Via G. Lussu

– Via del Minatore

– Piazza del Minatore

– Via M. Buonarroti

– Via Leonardo da Vinci

– Via A. Corsi

– Via Veneto (tratto)

– Via Carbonia

– Via A. Pinna

– Via D. Chiesa

«Un intervento di grande importanza con un’attenzione particolare per le aree periferiche, che si aggiunge a quanto realizzato nelle vie del Centro storico – ha spiegato il sindaco Mauro Usai -. A lavori terminati, potremo estendere ulteriormente l’intervento alle strade che per il momento sono escluse, utilizzando le economie di gara, in attesa di poter avviare il nuovo piano nel 2022.»

Per l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci, «proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in numerose vie delle Città, una maniera per investire nella viabilità e nella sicurezza, completando quanto fatto nei mesi scorsi con gli interventi messi in cantiere nelle altre vie».