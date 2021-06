Daniela Garau: «Si faccia chiarezza sull’assegnazione degli alloggi popolari Area siti in località “Campo prigionieri”»

La consigliera comunale di minoranza del gruppo Misto Daniela Garau, ha presentato un’interrogazione al sindaco di Carbonia ed alla Giunta sulle problematiche legate all’assegnazione degli alloggi popolari Area siti in località “Campo prigionieri”.

Considerato che alcuni di detti immobili di recente costruzione, ubicati nel quartiere “Campo prigionieri”, risulterebbero occupati presumibilmente da soggetti non legittimati per assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, mentre altri nuclei attenderebbero che l’Amministrazione ponga in essere l’attività amministrativa di verifica dei requisiti necessari ai fini della regolarizzazione eventuale della loro posizione contrattuale; e che Area ha chiesto al comune di Carbonia, di procedere in merito, Daniela Garau ha chiesto al Sindaco ed alla Giunta Municipale di riferire in Aula sui provvedimenti adottati o, in ipotesi contraria, di chiarire le motivazioni dell’inadempimento.