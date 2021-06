Michele Ennas (Lega): «La chiusura dello sportello dell’Agenzia delle entrate di Carbonia creerebbe gravi disagi ai cittadini, valutare ogni possibile soluzione»

«La decisione dell’Agenzia delle entrate di chiudere lo sportello di Carbonia è ingiusta e preoccupante al tempo stesso. Preoccupante in quanto si prosegue con il taglio dei servizi nei territori che non può produrre, in alcun caso, effetti positivi ma solo problemi di varia natura all’utenza. Le motivazioni sostenute dall’Agenzia nel provvedimento non sono sostenibili in quanto gran parte dei cittadini si rivolgono direttamente all’ufficio territoriale per ricevere assistenza, inerente varie tipologie di pratiche dalla registrazioni dei contratti di locazione alla richiesta di un codice fiscale.»

A dirlo è Michele Ennas, consigliere regionale e coordinatore della Lega del Sulcis Iglesiente.