Potrebbero essere quattro le squadre sulcitane al via del campionato di Promozione, l’Atletico Narcao ha diritto al primo eventuale ripescaggio

Potrebbero essere quattro le squadre sulcitane al via del girone A del campionato di Promozione regionale di calcio 2021/2022. L’Atletico Narcao figura al primo posto nella graduatoria predisposta dal Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti in vista di un eventuale (probabile) ripescaggio. La squadra di Marco Farci comandava la classifica del girone B del campionato di Prima Categoria, in avvio della stagione 2020/2021, quando la pandemia da Coronavirus provocò la sospensione, poi divenuta definitiva. Nelle cinque partite giocate, l’Atletico Narcao aveva ottenuto 4 vittorie iniziali e 1 pareggio (in casa con l’Antiochense).

Al terzio posto nella graduatoria stilata per eventuali ripescaggi, c’è la Fermassenti, alle spalle del Cus Cagliari.