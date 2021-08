Con l’entrata in vigore del decreto, per visitare il Museo del carbone gli over 12 dovranno presentare il Green Pass

In ottemperanza alle disposizioni del DL 23 Luglio 2021, n.105, dal 6 agosto 2021 l’accesso al Museo del Carbone sarà consentito solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) corredata da un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti. Per informazioni dettagliate sul Green Pass e su come si ottiene, è possibile consultare il sito web ufficiale: https://www.dgc.gov.it/web