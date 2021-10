Organizzati e guidati da Riccardo Atzeni, minatore in pensione e vice sindaco di Buggerru, e da Martina Andreuccetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e consigliera comunale di Buggerru, quasi 50 cittadini residenti nel comune di Buggerru hanno percorso la quarta tappa del Cammino Minerario di Santa Barbara da Buggerru a Portixeddu.

Grande gioia e stupore per la bellezza dell’itinerario che hanno potuto ammirare nel percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara, ancora molto frequentato dai pellegrini/escursionisti italiani e stranieri anche in questa stagione autunnale con grande soddisfazione per gli operatori turistici locali.