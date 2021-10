Il Carbonia contro il Cassino insegue la prima vittoria stagionale, si gioca alle 15.00 a Sant’Anna Arresi, a porte chiuse

Carbonia-Cassino, ore 15.00, campo Comunale di Sant’Anna Arresi, a porte chiuse. Dirige Andrea Terribile di Bassano del Grappa, assistenti di linea Antonio Nicolò di Milano e Pasquale Scopelliti di Reggio Calabria. La settima giornata di andata del girone G del campionato di serie D, propone al Carbonia di David Suazo un avversario, il Cassino, in evidente difficoltà, reduce com’è da quattro sconfitte consecutive (serie negativa iniziata con lo 0 a 4 sul campo della Torres), dopo le due vittorie consecutive iniziali. La squadra biancoblù insegue la prima vittoria, i primi 3 punti, fondamentali per alimentare una classifica fin qui povera, con 2 punti maturati da 2 pareggi e 3 sconfitte, con una partita da recuperare, il derby di Lanusei (la squadra di Stefano Campolo ha perso oggi 3 a 0 l’anticipo sul campo dell’Aprilia, balzata temporaneamente al comando solitario della classifica).

I 20 convocati di David Suazo: 1 Idrissi, 2 Adamo, 3 Ganzerli, 4 Serra, 5 Suhs, 6 Dellacasa, 10 Murgia, 13 Bellu, 15 Berman, 17 Kassama, 18 Curreli, 19 Porcheddu, 20 Basciu, 21 Dore, 22 Scanu, 25 Murtas, 26 Atzeni, 28 Mancini, 29 Gjuci, 30 Russu. Molto probabilmente farà il suo esordio nel reparto offensivo fin dall’inizio Samuele Curreli, tornato dopo 22 mesi a vestire la maglia biancoblù e già nell’undici iniziale a Lanusei, per il derby poi rinviato per la pioggia. E la pioggia potrebbe creare qualche problema anche domani a Sant’Anna Arresi, perché le previsioni meteo la indicano in arrivo in varie zone della Sardegna, tra le quali nell’avvio di allerta emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile c’è anche il Sulcis Iglesiente.