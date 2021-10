Michele Ennas (Lega): «Stanziati 500.000 euro per la riqualificazione dell’ex ostello della gioventù. Ospiterà il Corpo forestale e la Protezione civile»

«Lo scopo del finanziamento di 500.000 euro è dare avvio ad un importante progetto di riqualificazione che vedrà la trasformazione dell’ex ostello in stazione del Corpo forestale e sede locale della Protezione civile. Attualmente, la sede di via Canepa adibita a stazione del CFVA, è inadeguata sia per dimensioni che per ragioni di sicurezza degli agenti.»

Michele Ennas, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Sardegna annuncia così lo stanziamento delle risorse per il recupero ed il cambio di destinazione d’uso della struttura sita alla periferia di Iglesias, in località Su Merti, parte dell’impianto polifunzionale di Ceramica, realizzata negli anni ’90 e mai entrata in funzione con le sue 42 camere per 144 posti letto.

«Riteniamo assolutamente indispensabile si intervenga a favore di due organismi che svolgono dei servizi insostituibili per i cittadini e l’ambiente circostante – aggiunge Michele Ennas -. L’ostello di Iglesias rappresenta un’incompiuta a cui deve essere dato valore e prospettiva al servizio del territorio. E’ stato redatto uno studio di fattibilità che contempla i lavori occorrenti, comprensivi di elisuperficie, considerata anche la necessità di una nuova locazione rispetto alla base di Marganai, hangar e locali di pertinenza con i relativi costi stimati in circa 4 milioni di euro. Le risorse stanziate in questa manovra sono un primo passo importante e decisivo per l’avvio di questo importante progetto e per l’adeguamento dei locali – conclude Michele Ennas -. Da ora in avanti si lavorerà in questo senso sinergicamente con gli assessorati regionali competenti, la presidenza della regione, il corpo forestale, la protezione civile e la stessa amministrazione comunale per chiudere la partita per un’opera che darà un grande servizio a tutto il territorio.»