Negozi Calzedonia assumono oltre 200 diplomati e laureati. L’azienda ricerca Assistenti alla Vendita, Addetti Magazzino ed altre figure

Negozi Calzedonia cercano oltre 200 diplomati e laureati da assumere come Assistenti alla Vendita, Addetti al Magazzino, Responsabili di Zona, Specialisti Negozi Online e tante altre figure. Gli Assistenti alla Vendita dovranno accogliere e soddisfare i clienti supportandoli nei loro acquisti, riassortire e organizzare l’area vendita e il magazzino e gestire tutte le attività di cassa; gli Addetti al Magazzino dovranno gestire la merce in entrata e in uscita, prelevare, stoccare e controllare la merce; i Responsabili di Zona dovranno gestire le risorse umane all’interno del punto vendita, per formarle e motivarle a raggiungere gli obbiettivi prefissati, allestire il punto vendita, gli stock e gli ordini della merce, affrontare le sfide quotidiane del mondo retail e sviluppare familiarità con il contesto aziendale; gli Specialisti di Negozi Online dovranno gestire progetti speciali ed eventuali start–up in sinergia con l’online store manager, partecipare ai meeting con le altre funzioni aziendali, gestire i canali social, coordinare il team sulle attività di content management, newsletter, visual merchandising, web design e gestire i cataloghi. Oltre al possesso del diploma e della laurea sono richiesti entusiasmo, impegno, grande energia, motivazione, ambizione, curiosità, flessibilità, dinamicità, orientamento al cliente, predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team, spirito di iniziativa, intraprendenza, apertura al cambiamento, saper affrontare le sfide con concretezza e semplicità, saper perseguire obbiettivi ambiziosi, etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://diariolavoro.com/calzedonia.html .