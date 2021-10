“Puliamo il mondo”, a Iglesias, venerdì 15 e sabato 16 ottobre

Anche quest’anno, ritorna l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, la manifestazione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente promossa da Legambiente, edizione italiana della maratona mondiale “Clean up the world”.

La manifestazione prenderà il via venerdì 15 ottobre, con una giornata dedicata agli studenti delle scuole, una maniera per unire tutela ed educazione ambientale.

Sabato 16 ottobre, i partecipanti, in collaborazione con gli operatori del comune di Iglesias e le associazioni della società civile, potranno dare il proprio contributo ripulendo dai rifiuti le vie, le piazze e gli altri spazi comuni.

«Un’occasione per unire l’educazione civica e la salvaguardia dell’ambiente – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – grazie ai partecipanti che anche quest’anno, come nelle edizioni precedenti, forniranno un importantissimo contributo.»

«Una giornata sarà dedicata appositamente agli studenti ed al personale delle scuole – spiega l’assessore dell’Ambiente, Francesco Melis – in questo modo l’educazione ambientale diventa qualcosa da vivere in maniera diretta, con impegno e partecipazione.»