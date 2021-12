Carbonia: interpellanza dei consiglieri di minoranza Monica Atzori della Lega, Daniela Garau e Daniele Mele del Patto Civico sui parcheggi a pagamento

I consiglieri di minoranza Monica Atzori della Lega, Daniela Garau e Daniele Mele del Patto Civico, hanno presentato un’interpellanza al presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel e al sindaco di Carbonia Pietro Morittu, sulla gestione dei parcheggi a pagamento nel centro della città, con particolare riferimento alla proroga di sei mesi concessa all’attuale società che gestisce il servizio.

I tre consiglieri di minoranza chiedono di sapere se il sindaco intenda informare il Consiglio comunale sulle motivazioni che hanno portato alla proroga del contratto di servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento del centro matrice;

se intenda procedere con la massima urgenza alla presentazione di una rimodulazione delle aree di sosta non solo del centro matrice ma di tutta la città;

e, infine, quali misure il Sindaco intenda mettere in campo in merito a questi stalli di sosta nell’imminente periodo natalizio, per garantire agli operatori commerciali del centro matrice equo trattamento, pari a quello degli operatori del centri commerciali.