Buggerru Surf Trophy: allerta di gara per lunedì 17 e martedì 18 gennaio

Arriva il primo allerta di gara per il Buggerru Surf Trophy, la finale del campionato italiano juniores Surfing Fisw. L’ultima tappa del tour nazionale potrebbe svolgersi all’inizio della prossima settimana. Il semaforo è ufficialmente giallo per le giornate di lunedì 17 e martedì 18 gennaio. Domani l’eventuale conferma delle previsioni.

Il maestrale si affaccia sulle coste della Sardegna e per la tappa finale del tour italiano juniores di surf da onda potrebbe essere la chance ottimale per assegnare i titoli 2021. Il Buggerru Surf Club, che organizza il contest da tre anni con il supporto e il patrocinio del Comune di Buggerru, ha deciso di lanciare l’allerta di gara per i primi giorni della prossima settimana.

«L’aggiornamento delle carte meteo di oggi 14 gennaio ci fa sperare al meglio – spiega il presidente del surf club e contest director Simone Esposito – attualmente sono previste onde di circa un metro e mezzo per la prima giornata e di un metro per martedì. Seguiremo l’evoluzione della situazione e, se domani avremo tutte le conferme, siamo pronti a chiamare la gara.»

Il programma provvisorio del contest, da confermare soltanto dopo il via ufficiale, prevede l’inizio della gara alle ore 9 con gli under 18, under 16 e under 14 maschili nella giornata di lunedì; le categorie femminili e l’under 12 il martedì. Gli atleti iscritti sono più di novanta, ai quali si aggiungeranno gli accompagnatori, i coach e tutto lo staff impegnato nell’organizzazione: in totale un gruppo di qualche centinaio di persone che animeranno di sport e di festa l’antica città mineraria.