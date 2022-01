Carbonia: due interpellanze dei consiglieri di minoranza Daniele Mele e Daniela Garau del Patto Civico e Monica Atzori della Lega sulla crescita della microcriminalità

I consiglieri comunali di minoranza Daniele Mele e Daniela Garau del Patto Civico e Monica Atzori della Lega, hanno presentato due interpellanze sul tema della sicurezza, nelle quali chiedono quali azioni l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Morittu intende assumere per contrastare la situazione di insicurezza dovuta all’allarmante crescita di microcriminalità in città.

Nella prima, i tre consiglieri sottolineano che la situazione oggi riporta la città di Carbonia ai nefasti anni ’90 del secolo scorso, quando un’intera generazione, sconfitta dalle dipendenze, si è autodistrutta, creando in alcuni quartieri un clima di disagio sociale e paura tali da destare l’attenzione della stampa nazionale.

Nella seconda interpellanza i tre consiglieri di minoranza rimarcano che la mole di furti subiti dai cittadini di Carbonia sia nelle proprie abitazioni, sia nelle attività commerciali, non è più sostenibile.

Ritenuto che lo stato di paura potrebbe portare i cittadini esasperati, nella più grave e malaugurata delle ipotesi, a difendersi autonomamente e che a tutt’oggi nulla sia stato fatto per ovviare a questa grave situazione, interpellano il Sindaco e la Giunta, affinché riferiscano in aula se e quali strumenti utilizzare per contrastare questo grave fenomeno.

«La scelta di presentare due diverse interpellanze, se pur condivise, da parte di Lega e Patto Civico, sul tema sicurezza – ha detto il consigliere Daniele Mele -, nasce dall’urlo disperato lanciato dai cittadini su questo tema mai affrontato in maniera incisiva. Ci aspettiamo che il Sindaco abbia già individuato un chiaro piano d’azione.»