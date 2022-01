Domenica riparte il campionato di serie D, il Carbonia sul campo della Gladiator con una squadra profondamente rinnovata

Dopo un mese abbondante di interruzione, determinata prima dalle festività di Natale e fine anno, poi dall’elevato numero di casi di positività al Coronavirus, domenica 23 gennaio ripartirà il campionato di serie D, con le partite della 17ª ed ultima giornata del girone di andata.

Il Carbonia, fermo dal 12 dicembre (sconfitto 4-0 a Muravera), giocherà sul campo del Gladiator, a Santa Maria Capua Vetere e tre giorni dopo sarà di scena ad Artena, alle 14.30, nel recupero della 15 giornata. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Serie D, infatti, ha pubblicato il nuovo calendario dei recuperi, tra i quali, oltre a Vis Artena-Carbonia, figurano per il girone G, le partite Afragolese-Torres, Aprilia-Team Nuova Florida e Cynthialbalonga-Real Monterotondo Scalo. Per il Carbonia, resta in sospeso il recupero della partita casalinga con l’Aprilia, rinviata alla 16ª giornata.

La società, intanto, è sempre attiva sul mercato che quasi certamente verrà riaperto ufficialmente dopo la riunione di Lega di venerdì 21 gennaio ma consente sempre il tesseramento di calciatori svincolati. Dopo i nove acquisti definiti nel mese di dicembre, nelle ultime ore il Carbonia ha tesserato il trequartista fuoriquota Antonio Cristiano Altieri, classe 2002, originario di Sesto San Giovanni, lo scorso anno nella Primavera della Fermana ed attualmente svincolato. Nei prossimi giorni potrebbe vestire la maglia biancoblù anche Alexandre Koré, 30 anni, ala sinistra con doppia nazionalità Francia-Costa d’Avorio. E domani arriverà in città un nuovo attaccante, anche lui probabile innesto nell’organico a disposizione di David Suazo che, alla ripresa del campionato, avrà a disposizione una squadra rinnovata per oltre il 50% rispetto a quello con il quale ha iniziato la seconda stagione alla guida del Carbonia.

Giampaolo Cirronis