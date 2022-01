Giacomo Floris (Carbonia Avanti): «Si verifichino le misure di contrasto al Covid-19 nei locali comunali»

Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti in Consiglio comunale, a Carbonia, ha inviato una nota al sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, e al presidente del Consiglio comunale, Federico Fantinel, sulla verifica delle misure di contrasto al Covid-19.

Giacomo Floris sollecita il sindaco ed il presidente del Consiglio comunale, a predisporre una repentina quanto accurata verifica all’interno dei locali comunali sul corretto rispetto delle normative vigenti anti-Covid (compreso il possesso del green pass rafforzato che certifica l’avvenuta vaccinazione), nonché su quelle dettate dal buon senso e dalla responsabilità; sia per quanto riguarda il personale ivi impiegato che, in generale, su tutti coloro che per esigenze istituzionali e/o politiche dei propri uffici debbano farci accesso e ci debbano presenziare.

«Sarebbe opportuno – sottolinea Giacomo Floris – che tutti, per primi i rappresentanti politico-istituzionali, dessero un forte segnale pubblico di sensibilizzazione alla campagna vaccinale anti Covid-19, sostenendo fortemente l’utilizzo del green pass rafforzato durante l’esercizio di ogni propria funzione.»

«Tutto ciò allo scopo di preservare la salute di coloro che in Comune quotidianamente si recano per lavoro – conclude il capogruppo consiliare di Carbonia Avanti -, per accedere ai servizi o per espletare le funzioni dei propri uffici, ma in particolare onde evitare di diventare a propria volta propagatori del virus all’esterno, verso le proprie famiglie o in altri ambiti.»