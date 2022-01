Giovedì 3 febbraio, nuova giornata di vaccinazioni terze dosi anti Covid a Teulada per i residenti

Considerata la grande richiesta e la necessità di agevolare il completamento del ciclo vaccinale il comune di Teulada ha concordato con l’ASL un’ulteriore giornata di vaccinazione anti Covid-19 presso il poliambulatorio ASL in vico Marconi a Teulada nella giornata di giovedì 3 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 relativamente a:

– terze dosi (dose booster) per i soggetti dai 12 anni in su, residenti a Teulada, dopo almeno quattro mesi dall’ultima dose.

È necessario prenotare la vaccinazione contattando i seguenti numeri attivi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00:

– +39 339 2919935

– +39 070 9270029, poi digitare 0 e, infine, l’interno 209

Gli utenti dovranno presentarsi al punto vaccini il giorno stabilito nell’orario che gli verrà comunicato all’atto della prenotazione muniti di:

– tessera sanitaria;

– modulo di consenso informato già compilato scaricabile sul sito internet del comune di Teulada (in allegato);

– mascherina FFP2.

Il sindaco Daniele Serra ieri ha comunicato: «In questi giorni mi sono state comunicate dai diretti interessati diverse guarigioni e nuovi casi positivi che, al momento, sono in totale 53».