Pula: salgono a 89 i casi di Coronavirus

Crescono i contagi da Coronavirus anche a Pula. Secondo quanto comunicato dalla sindaca, Carla Medau, sono diventati 89 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. I nuovi positivi, comunica la prima cittadina, sono 60 e si registrano 26 guarigioni.

«I positivi ufficiali – sottolinea Carla Medau -, da registri Ats, sono 25. Tutti gli altri sono stati conteggiati da noi, in quanto mi hanno contattata personalmente. Questo ci fa comprendere quanti di voi non siano stati ancora contattati dall’Ats, cioè almeno 65 persone, ma stiamo sollecitando affinché avvenga in tempi rapidi per aiutarvi a risolvere al meglio questo periodo di isolamento. Siamo inoltre a conoscenza di diverse famiglie che non ci hanno contatto seppur in stato di positività, sarebbe opportuno lo facessero quanto prima per attivare procedure previste dal protocollo.»

Antonio Caria