Iglesias: il nuovo bando per l’assegnazione in locazione di alloggi comunali a canone concordato

Da oggi, giovedì 3 febbraio, all’Albo Pretorio del comune di Iglesias e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, è disponibile il bando pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria relativa all’assegnazione di alloggi di proprietà comunale a canone concordato.

«Una risposta concreta da parte dell’Amministrazione all’emergenza abitativa, per venire incontro alle esigenze di quanti non potevano accedere alle graduatorie del canone ERP – dice il sindaco di Iglesias, Mauro Usai -. Un ringraziamento all’Ufficio Patrimonio del comune di Iglesias, che con il suo lavoro ha permesso di realizzare questo intervento.»

Le persone interessate potranno presentare la domanda secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal bando.

La scadenza per la presentazione delle domande e della relativa documentazione da allegare, è prevista, improrogabilmente per la data di lunedì 7 marzo 2022.

Le istanze presentate oltre la scadenza saranno considerate irricevibili.

«Ci stiamo adoperando per creare i presupposti e per permettere l’intervento del Comune su di un tema particolarmente rilevante come quello delle politiche abitative, che rappresenta oggi una vera e propria emergenza sociale», evidenzia l’assessore delle Politiche sociali, Angela Scarpa.

L’avviso pubblico, il bando di concorso ed il modulo per la presentazione delle domande, sono disponibili nel sito internet istituzionale del Comune di Iglesias al link:

https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/notizie/notizia/Bando-per-lassegnazione-in-locazione-di-alloggi-comunali-a-canone-con.-sc.-07-03-2022/