Il comune di Carbonia attiva l’anagrafe digitale. L’assessora Katia Puddu: «Primi in Sardegna insieme ad Oristano»

Il servizio consiste nella possibilità di presentare, tramite il portale, la propria richiesta di cambio di residenza (per sé e per gli altri membri del nucleo familiare che si spostano) al Comune di interesse che procederà poi ad istruire la pratica. Il tutto tramite l’utilizzo delle identità digitali Spid, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

«Il codice dell’Amministrazione digitale, in vigore dal 2005, impone per legge – spiega ancora l’assessora Katia Puddu – che le Pubbliche Amministrazioni trasformino una serie di servizi in modalità digitale attraverso l’utilizzo dello Spid. L’obiettivo è quello di agevolare i cittadini, snellire pratiche e semplificare alcuni iter in tempo reale. Non dimentichiamo tuttavia il dovere di accompagnare le persone in questo processo di cambiamento che all’inizio appare ostico e complicato. Le nuove modalità di accesso possono creare smarrimento nei cittadini, ma nel tempo risulteranno facilitatrici nella gestione delle attività quotidiane. Mai come nel periodo del lockdown imposto dal Covid siamo stati costretti a ricorrere al digitale e ad acquisire, anche in modo inaspettato, notevoli competenze per fruirne. Proseguiamo su questa direzione, senza dimenticare che si potrà risparmiare tempo prezioso, evitando lunghe attese agli sportelli.»

Questo è solo il primo di una serie di servizi che faciliteranno l’approccio con la Pubblica Amministrazione, essendo questa impegnata da inizio mandato nelle attività di implementazione dei servizi digitali dell’Ente.

«Prossimamente – assicura l’assessora – convocheremo una conferenza stampa su tutti i servizi telematici che l’Amministrazione sta predisponendo. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che si sono adoperati in modo operativo per intraprendere le azioni proposte.»