Il comune di Carbonia investe nella digitalizzazione

L’ufficio informatico del comune di Carbonia ha ideato e predisposto dei video dimostrativi di venti minuti l’uno, per andare in aiuto dei cittadini nella presentazione delle domande dei bandi in modalità telematica.

A tenere a battesimo questa iniziativa è l’avviso pubblicato dall’assessorato dei Servizi sociali relativo alla legge 162/98 che riguarda il rinnovo dei piani personalizzati a favore delle persone con handicap grave, con scadenza il 9 aprile prossimo.

Si possono trovare i tutorial sul canale youtube agli indirizzi https://youtu.be/av1esRv51ew https://youtu.be/KgLh6ox7neY (Il primo tutorial spiega come avanzare domanda sul rinnovo del piano L. 162/98 mentre l’altro su come presentarla per la prima volta). I video guida, muniti di sottotitoli, sono reperibili anche sul sito del comune di Carbonia nella news sul bando al seguente link https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/4444-legge-n-162-98-avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-richieste-di-predisposizione-dei-piani-personalizzati-nuovi-e-rinnovi-annualita-2022

«Da quest’anno – sottolinea l’assessore Roberto Gibillini – l’Ente si deve adeguare per legge alla modalità telematica per ricevere le domande rispettivamente agli avvisi pubblici di interesse. L’assessorato ai Servizi sociali, considerati i tanti bandi a cui fa capo, è particolarmente coinvolto in questo iter che prevede una sensibilità che ha già per vocazione e un accompagnamento delle persone a questi nuovi procedimenti.»

«Ci siamo avviati – ha spiegato l’assessora Katia Puddu – su un preciso percorso che prevede, tra le varie cose, iniziative di supporto alla comunità finalizzate all’approccio alla Pubblica amministrazione digitale.» Secondo l’assessora Katia Puddu, delegata a seguire tutto il delicato processo di transizione digitale del Comune, «i tutorial creati ad hoc dal personale dell’Ente faciliteranno gli utenti nella presentazione delle domande, in questo caso quelle sulla legge 162/98, per essere di supporto oltre che una guida pratica e immediata».