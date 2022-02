Il comune di Iglesias installerà 32 nuove telecamere per il potenziamento dei dispositivi di sorveglianza urbana

Nell’ambito degli interventi per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela del patrimonio, nella giornata di oggi, sono iniziati i lavori per il posizionamento e l’installazione di 32 ulteriori telecamere in diverse zone della città.

L’investimento complessivo di 50.000,00 euro, ha riguardato il potenziamento della centrale operativa, presso il comando della Polizia locale e l’installazione di 32 nuovi dispositivi di videosorveglianza:

– Parco delle Rimembranze

– Plesso scolastico via Calabria

– Centro Culturale via Deledda (potenziamento dell’impianto esistente)

– Centro Direzionale via Isonzo (potenziamento dell’impianto esistente)

– Giardini Pubblici

– Castello Salvaterra

«Un investimento importante in zone strategiche della città – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – grazie all’installazione di nuove telecamere che potranno dare un contributo fondamentale alla sicurezza ed alla tutela del patrimonio.»

Per l’assessore dell’Informatizzazione e Polizia locale Francesco Melis: «Un intervento necessario a garantire la sicurezza dei cittadini, reimpiegando le risorse economiche derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada. Sono certo che Iglesias con questo ennesimo intervento sarà ancora più sicura ed i suoi luoghi verranno preservati da eventuali atti di vandalismo».