Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia in seduta straordinaria per martedì 1 marzo 2022

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia in seduta straordinaria, in prima convocazione, per martedì 1 marzo 2022 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma con possibilità di partecipazione anche in videoconferenza (modalità mista), col seguente Ordine del Giorno:

Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni; Modifica al Regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale – Proposta presentata dalla Prima Commissione Consiliare; Piano di Lottizzazione Convenzionata “Avvenire” – Stralcio Funzionale al Piano di Lottizzazione Convenzionata Omogenea C – Sottozona C 3.1 – Zona Via Roux. Approvazione; Direttive per l’affidamento in concessione del Servizio di Accertamento, Controllo e Riscossione, Volontaria e Coattiva del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione per l’occupazione di Aree Pubbliche destinate ai mercati; Acquisizione di reliquato idraulico distinto al Catasto del Comune di Carbonia al Foglio 27 Mappale 1152 e 1529, avente superficie di 1.848 mq.