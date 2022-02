Legge 162/98: è online il bando sui Piani personalizzati a favore delle persone con handicap grave

L’assessorato dei Servizi sociali del comune di Carbonia comunica che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande e i relativi rinnovi per i nuovi piani a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98). Potranno presentare domanda i cittadini in possesso della Certificazione medica, attestante l’accertamento della disabilità grave rilasciata entro il 31/03/2022, e la Certificazione ISEE per prestazioni sociosanitarie non residenziali aggiornata al 2022. La scadenza è fissata al 9 aprile 2022.

Quest’anno, per legge, si è resa necessaria l’attivazione della procedura in modalità telematica. La presentazione delle istanze dovrà essere inoltrata dagli utenti utilizzando esclusivamente lo Spid o la Carta di identità elettronica.

Tutte le informazioni relative al bando si trovano sulla home page del sito del comune di Carbonia e al seguente link https://www.comune. carbonia.su.it/ amministrazione-trasp/altri- contenuti/dati-ulteriori/item/ 4444-legge-n-162-98-avviso- pubblico-per-la-presentazione- delle-richieste-di- predisposizione-dei-piani- personalizzati-nuovi-e- rinnovi-annualita-2022 .

Il nuovo procedimento telematico per beneficiare della legge 162/98 “è il primo passo verso la digitalizzazione complessiva delle pratiche in carico ai Servizi sociali del Comune», ha affermato l’assessore Roberto Gibillini che ha colto l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori che stanno operando sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, delega in capo all’assessora Katia Puddu.

Secondo l’assessore dei Servizi sociali, superato il primo momento di difficoltà di approccio alle nuove modalità, ci sono numerosi vantaggi per i cittadini: dopo l’invio telematico, ognuno può verificare la sua situazione collegandosi al sito del Comune e, nel caso la documentazione fornita fosse incompleta, l’utente riceverà via e-mail la richiesta di integrazione.

«Ad oggi – ha spiegato l’assessore Roberto Gibillini – le domande relative alla legge 162/98 sono circa 900; secondo alcuni conteggi fatti, con la nuova modalità si metteranno gli uffici in condizione di risparmiare 1.350 ore di lavoro e rendere i procedimenti più veloci anche a fornire risposte in merito.»

«Per aiutare i cittadini che riscontrassero difficoltà a procedere – ha concluso l’assessore dei Servizi sociali – stiamo creando una collaborazione con la Consulta in rappresentanza delle associazioni per i disabili per individuare luoghi e tempi nel fornire un servizio di assistenza gratuito.»