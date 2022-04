Domani, a Iglesias, Progettiamo insieme Comunità future – Giornata della Terra 2022 “Lasciatemi dire che la chiave della pace si trova vicino alla terra!”

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022, è in programma domani 22 aprile, in piazza Sella, a Iglesias, dalle 16.00 alle 20.30, l’iniziativa: Progettiamo insieme Comunità future – Giornata della Terra 2022 “Lasciatemi dire che la chiave della pace si trova vicino alla terra!” (Masanobu Fukuoka botanico e filosofo)

L’evento consiste in un incontro culturale /politico/educativo sulla relazione profonda con la Terra e le sue problematiche oggi, per perseguire uno sviluppo pacifico e sostenibile anche nel nostro territorio, con una attenzione particolare alla risoluzione dei conflitti in maniera nonviolenta.

Stiamo vivendo un momento storico che impegna ciascuna/o di noi ad assumere la responsabilità di un cambiamento profondo per affrontare le sfide di una estinzione della nostra specie di fronte alle minacce di una guerra nucleare e dei cambiamenti climatici.

Verranno presentate storie positive di denuncia ma anche di costruzione dal basso di esperienze innovative orientate alla costruzione di relazioni di pace e di società più giuste e solidali, rispettose della Terra e della vita.

Per l’occasione saranno allestiti stand e gazebo con proposte, attività laboratoriali, distribuzione di materiale informativo, dialogo e confronto.

In apertura si prevede, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, uno spazio dedicato ai bambini/e, ai ragazzi/e, agli educatori, ai genitori con la presentazione di percorsi ed esperienze, realizzate a scuola, di educazione alla pace positiva ed alla nonviolenza e di accoglienza.

A cura degli organizzatori e con la collaborazione di docenti della scuola di primo grado, si svolgerà un’attività laboratoriale creativa per bambini intitolata “SOS pianeta Terra – codice rosso”.

Alle ore 17.15, l’autore Pasquale Pugliese, segretario nazionale del MovimentoNonviolento fino al 2019, autore di diversi blog e di “Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini”, presenterà il libro “Disarmare il virus della violenza”.

Alle 18.15/18.30 seguirà lo spazio di dialogo “Per una economia libera dalla guerra e una società inclusiva e giusta”. Si prevedono brevi interventi di 5 minuti dei portavoce di alcune esperienze significative presenti negli stand sulle tematiche della cura e della sanità pubblica, finanza etica, agricoltura e democrazia energetica, territorio e turismo lento, contrasto dell’industria bellica, riconversione della RWM nel contesto del territorio e promozione dell’economia civile con la Rete Warfree – Lìberu dae sa gherra, giornata della Terra ed azioni per fermare i cambiamenti climatici e per la giustizia climatica.

Per adesioni, informazioni, proposte di partecipazione contattare il numero 346 1227901 o scrivere alla mail scuolacivicadipolitica@gmail.com .