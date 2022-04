Inizierà il 23 giugno, il processo a carico di Giuseppe Lorenzo Demurtas, marito di Anna Maria Merola, morta il 2 agosto 2017 nell’incendio della casa di Medadeddu

Inizierà il 23 giugno in Corte d’Assise, a Cagliari, il processo a carico di Giuseppe Lorenzo Demurtas, 63 anni, marito di Anna Maria Merola, l’infermiera 59enne morta per asfissia il 2 agosto 2017, a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’abitazione di via Cristoforo Colombo, a Medadeddu, periferia di Carbonia.

I giudici dovranno accertare se l’incendio sia stato provocato – come sostiene la difesa – da un cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione – o dalla volontà di provocare la morte della donna, da parte del marito, per il quale il sostituto procuratore Paolo De Angelis ha chiesto il rinvio a giudizio, richiesta accolta dal GUP Lucia Perra.

Il figlio di Giuseppe Demurtas, Roberto, 30 anni, ha chiesto il rito abbreviato – che avrà inizio il 13 luglio – per l’accusa di maltrattamenti.