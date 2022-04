Il comune di Carbonia celebra l’anniversario della Liberazione con una cerimonia solenne ed un evento benefico

Per celebrare la festa della Liberazione, lunedì 25 aprile 2022, il comune di Carbonia ha organizzato una cerimonia solenne, alle ore 10.30, in piazza Roma dove, davanti alla targa commemorativa dei Caduti, il sindaco Pietro Morittu deporrà come da tradizione una corona d’alloro e pronuncerà un discorso a ricordo delle vittime per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Presenzieranno i componenti della Giunta e del Consiglio comunale con il presidente Federico Fantinel, le autorità civili, militari e religiose.

«Tutti i cittadini sono invitati a partecipare insieme agli studenti degli istituti scolastici», ha detto il sindaco Pietro Morittu, rimarcando l’importanza di ricordare e tramandare l’anniversario della Liberazione.

«Una giornata nella quale rinnovare i valori dell’uguaglianza, della pace e della libertà in una situazione storicamente difficile e a cui l’Amministrazione comunale ha voluto comunque unire un momento di incontro e di festa in piazza Roma, rispondendo alle positive sollecitazioni del mondo associativo per offrire alle famiglie la possibilità di stare in piazza con i propri bambini per qualche ora di svago», hanno aggiunto gli assessori della Cultura e delle Attività produttive Giorgia Meli e Michele Stivaletta.

L’evento, con attività di intrattenimento e ludiche per grandi e piccini, inizierà alle ore 16.00 ed è a carattere benefico: l’obiettivo è raccogliere fondi per l’associazione Banco del farmaco “Maria Piano” Amici degli Ultimi.

In apertura Davide Musu sarà in compagnia di Crabò e Casteddina, seguiranno laboratori e truccabimbi per i più piccini con l’associazione Carrasecare, esibizioni di ballo a cura di ElleDance; merenda alle ore 17.00, animata da musica ed esibizioni di artisti locali fino alle ore 21.00 con Dj set.

«La festa – hanno sottolineato gli assessori Giorgia Meli e Michele Stivaletta – è a titolo gratuito, grazie a tutte le realtà cittadine che hanno voluto partecipare e contribuire: Radio Carbonia International che trasmetterà in diretta da Piazza Roma, Pro Loco, ElleDance, Angel Eventi, Banco del farmaco, associazione Sturmtruppen, Carbonia Produce, associazione Carrasecare e Fondazione di Sardegna.»