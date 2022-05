Giovedì 12 maggio, alle ore 10.00, a Porto Flavia è in programma la prima visita guidata al secondo livello del sito, riaperto al pubblico dopo i recenti interventi di manutenzione e riqualificazione.

Il secondo livello di Porto Flavia, rappresenta una delle zone di maggiore interesse del sito minerario.

Negli anni dell’attività estrattiva, nell’area in questione le tramogge scaricavano il materiale estratto sul nastro trasportatore, attraverso il quale poi il minerale veniva calato sulle imbarcazioni in attesa nel tratto di mare sottostante.

«Dopo l’iter concessorio della parte di proprietà demaniale – spiega l’assessore del Patrimonio Giorgiana Cherchi – finalmente possiamo riaprire alle visite guidate ed al pubblico la zona di maggior interesse storico e culturale di Porto Flavia, dove si svolgeva il cuore del lavoro e si procedeva allo scarico del minerale.»

Per il sindaco Mauro Usai: «L’apertura al pubblico rappresenta un risultato importante, che permetterà di arricchire l’offerta turistica della Città e di rendere finalmente fruibile il sito di Porto Flavia nella sua interezza».