Gli allievi della Scuola carabinieri di Iglesias rispondono all’appello della Asl Sulcis e donano il sangue

Questa mattina, presso il Presidio ospedaliero Santa Barbara di Iglesias nel quadro della collaborazione interistituzionale per l’obiettivo comune del bene collettivo, gli allievi della Scuola allievi carabinieri di Iglesias hanno donato il sangue.

In aderenza ai principi di altruismo, generosità e disponibilità da sempre al centro della missione addestrativa della Scuola allievi carabinieri di Iglesias, anche quest’anno una rilevante aliquota di allievi frequentatori del 140° corso di formazione, recependo appieno il senso autentico della missione istituzionale proiettata sempre più verso il prossimo e i suoi bisogni, ha volontariamente aderito all’appello urgente pervenuto della Asl Sulcis.

L’iniziativa odierna si inserisce in un panorama di collaborazione di più ampio respiro, grazie alla collaborazione che il Comandante della Scuola, colonnello Andrea Desideri, ha instaurato, dal suo arrivo tre anni fa, con le Autorità sanitarie del Sulcis Iglesiente, e continuamente rinvigorito dal Direttore dell’infermeria della Scuola con i medici dell’Asl Sulcis.

La collaborazione prevederà ulteriori date nei prossimi mesi, nella consapevolezza che, soprattutto, con l’avvicinarsi della stagione estiva, la necessità di sangue potrebbe essere una delle problematiche più urgenti e complesse di questa zona della Sardegna.