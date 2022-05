Iglesias: al via le domande per i contributi ai minori per la frequenza dei centri/servizi estivi

Le famiglie interessate residenti nel comune di Iglesias, con decorrenza immediata, potranno presentare in Comune l’istanza per beneficiare di un contributo economico per la frequenza, da parte dei minori appartenenti al proprio nucleo familiare, di centri/servizi estivi presenti nel territorio e aderenti alla presente iniziativa, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 2 settembre 2022.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il giorno 27 maggio 2022.

Per le associazioni, le cooperative, gli Enti del Terzo Settore, ed i soggetti giuridici comunque denominati e operanti nel territorio, che si rendano disponibili a gestire e realizzare attività ludico/ricreative/di intrattenimento/accoglienza/an imazione, per bambini dai 3 ai 17 anni, nel periodo estivo dal 20 giugno al 2 settembre 2022, è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse. Con decorrenza immediata, i soggetti interessati potranno presentare presso il comune di Iglesias la propria candidatura che dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022.

Gli avvisi pubblici e la relativa modulistica sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.