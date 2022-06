Stefano Canu (presidente Carbonia Calcio): «Le sconfitte insegnano, nella vita così come nello sport, a rialzarsi per saper affrontare meglio il futuro»

A poche ore dal triplice fischio del signor Stefano Peletti di Crema che ha posto fine allo spareggio di Monterotondo Scalo con l’Insieme Formia ed ufficializzato la retrocessione della squadra biancoblù in Eccellenza regionale, il presidente del Carbonia Calcio Stefano Canu ha pubblicato su Facebook un post nel quale ricostruisce l’intera stagione, che riportiamo integralmente.

«Le sconfitte insegnano, nella vita così come nello sport, a rialzarsi per saper affrontare meglio il futuro.

Oggi siamo tutti amareggiati e tristi perché ritorniamo in Eccellenza regionale dopo 2 anni in serie D.

Ora dobbiamo rialzarci!

In quest’ultima stagione abbiamo affrontato tantissime difficoltà. Non è un segreto che abbiamo rischiato di non iscriverci perché privi di campo e per una coda di impegni economico finanziari da affrontare.

Ciò nonostante abbiamo deciso che il blasone del Carbonia calcio non meritava di scomparire.

Eravamo consapevoli che il campionato di serie D sarebbe stato difficilissimo.

Insieme al mister Suazo col suo staff abbiamo “osato” sapendo che con risorse risicate avremmo incontrato difficoltà.

E così è stato.

Squadra giovanissima, tecnicamente valida ma inesperta, che giocava bene ma non raccoglieva risultati positivi.

Poi a dicembre grazie alla nuova Amministrazione comunale, siamo finalmente rientrati a casa, dopo 14 mesi di pellegrinaggio in tanti campi del territorio.

Abbiamo sentito una nuova fiducia che ci ha indotto ad immettere nuovi capitali utilizzati per sistemare lo stadio e rinforzare la squadra.

E così nel girone di ritorno ha collezionato 23 punti, in piena media salvezza. Non è bastato.

È stato necessario lo spareggio che purtroppo ci ha visto sconfitti.