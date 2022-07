A Iglesias sono iniziati i lavori per la realizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane nel quadrivio compreso tra Corso Colombo, la via Barega e la via Casula

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane nel quadrivio compreso tra Corso Colombo, la via Barega e la via Casula.

Gli interventi consentiranno di superare le criticità riscontrabili in occasione di forti piogge, durante le quali nell’area si creava una zona di ristagno dell’acqua, che metteva a rischio la viabilità e rappresentava un pericolo per il traffico dei veicoli.

Grazie ai lavori inoltre, sarà possibile prevenire possibili allagamenti nelle abitazioni di via Casula, nelle quali, in occasione di precipitazioni intense, si riscontrava un reflusso delle acque fognarie.

In seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, il piano dei lavori, finanziati per un importo complessivo di 170.949,98 euro, prevede:

– la realizzazione di una condotta per le acque bianche dall’incrocio tra Corso Colombo e via Casula, verso il canale di scolo presente nella Via Casula.

Questa condotta, del massimo diametro realizzabile (1.000 mm) consentirà di scaricare una portata d’acqua pari a 1.55 mc al secondo;

– il collegamento delle caditoie presenti in Corso Colombo ed in via Casula con il nuovo impianto di raccolta delle acque bianche;

– la realizzazione di un ulteriore tratto di condotta, della lunghezza di 138 metri e del diametro di 1.000 mm lungo Corso Colombo, dall’incrocio con via Casula fino ad arrivare in prossimità dell’innesto con la via Pacinotti;

– La realizzazione di griglie continue, al lato della strada per la raccolta delle acque piovane che scorrono lungo Corso Colombo.

Le acque drenate dalle griglie verranno raccolte da canali in cemento che conferiranno ad un pozzetto di incrocio;

– l’allaccio al pozzetto della condotta proveniente dalla via Pacinotti;

– la realizzazione dei pozzetti di ispezione lungo le condotte.

«Grazie a questi interventi – mette in evidenza il sindaco Mauro Usai – si potrà risolvere un problema decennale che creava grande disagio ai residenti, con allagamenti alle abitazioni di via Casula e di tutta Fragata Nord.

Oltre a questo, rappresenterà un importante investimento per la sicurezza delle tante persone che transitano in una delle vie maggiormente trafficate della Città, soprattutto, in occasione di forti precipitazioni e di allerta meteo.»