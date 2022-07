A Villamassargia è stata inaugurata la nuova sede della federazione dei pensionati Cisl

A Villamassargia, alla presenza del segretario generale FNP Angelo Caria e della sua segreteria – di tutto l’Esecutivo Pensionati Sulcis Iglesiente – Paolo Cuscusa responsabile Dipartimento organizzativo regionale – del segretario generale del Sulcis Iglesiente Salvatore Vincis e la sua Segreteria – Simona Murgia responsabile provinciale INAS CISL – del vice sindaco di Villamassargia Francesco Mameli e del parroco don Antonello è stata inaugurata la nuova sede della federazione dei pensionati Cisl, nel corso di una cerimonia che ha visto la benedizione della Sede e di una targa a ricordo di Raimondo Pilittu scomparso da tempo e mai dimenticato.

La nuova Sede si propone di diventare, con più postazioni e gli accoglienti e attrezzati locali, un centro di aggregazione sociale per gli associati e per tutte le persone che necessitano di aiuti o consulenze dagli invalidi ai disabili, dai giovani agli anziani.

Questa nuova apertura di una sede FNP, si va ad aggiungere alle altre 15 sparse su tutto il Territorio: Teulada, Santadi, Nuxis, Narcao, Carbonia, Iglesias, Gonnesa, Portoscuso, Buggerru, Fluminimaggiore, Domusnovas, Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, oltre la sede provinciale, sempre ad Iglesias.

Fondamentale è la rete di collaboratori che ogni giorno si attivano per garantire a tutte le persone che si rivolgono a noi, un servizio di qualità, ed è anche per questo che la FNP del Sulcis Iglesiente continua a crescere, unica in Sardegna e tra le prime a livello nazionale con gli oltre ottomila iscritti.

«Siamo un sindacato che sta tra le persone con le persone dove operiamo e viviamo, dove abbiamo una dimensione confederale, dove le ingiustizie vogliamo eliminarle – ha detto Angelo Caria -. Oggi serpeggia grande malessere nei presidi ospedalieri del nostro territorio a causa delle spogliazioni e dei pesanti tagli e dismissioni che i pensionati (e non solo) mal sopportano e respingono con forza. Gli anziani sono un patrimonio che merita “attenzione e rispetto”.»