Fabio Usai (PSd’Az): «La Sardegna non è una colonia energetica»

«La Sardegna non è una colonia energetica» E’ forte la presa di posizione del consigliere regionale sardista Fabio Usai sulla moltiplicazione di progetti di parchi eolici presentati nelle ultime settimane sulle coste della Sardegna.

«Ci sarà un fronte unico ed indivisibile trasversale a più livelli istituzionali che nelle sedi proprie, laddove i pareri contano, manifesterà la contrarietà a qualsiasi tipo di iniziativa riguardante progetti per energie alternative che non siano concordati con le comunità locali ed i territori interessati – ha aggiunto Fabio Usai -. Qualsiasi iniziativa deve essere valutata in termini di benefici sociali ambientali ed economici per le popolazioni. La Sardegna ha bisogno di sperimentare e ricercare nuove ed alternative fonti energetiche in grado di contenere i costi per famiglie e imprese sarde. E ha bisogno di più occupazione senza scendere ad un compromesso ricattatorio che possa spingere grandi potentati economici nazionali ed esteri a pensare che siano disposti a deturpare il nostro ambiente e svendere la nostra dignità.»