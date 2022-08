Addio a Paolo Pala, per oltre mezzo secolo uno dei maggiori protagonisti del tessuto socio-economico del Sulcis

Si è spento questa mattina, all’età di 91 anni, Paolo Pala, per oltre mezzo secolo uno dei maggiori protagonisti del tessuto socio-economico del Sulcis (era nato a Sant’Antioco il 29 agosto 1930). Era titolare di due affermatissimi negozi di Ottica Gioielleria, uno in piazza Ciusa a Carbonia, l’altro in piazza Umberto a Sant’Antioco.

Paolo Pala ha continuato a seguire le sue attività fino ad un’età molto avanzata, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito, dopo aver superato un periodo difficile, una ventina d’anni fa.

Lascia la moglie Lina e quattro figli (Graziella, Patrizia, Antonio ed Andrea), sei nipoti ed alcuni pronipoti.

Conoscevo Paolo Pala da oltre 40 anni e mi legava a lui un rapporto reciproco di profonda stima ed amicizia.

Ciao Paolo

Giampaolo Cirronis