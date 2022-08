Avviata la procedura per la cassa integrazione ordinaria per la Ceramica Mediterranea Spa, a Guspini

E’ una crisi senza fine per il tessuto imprenditoriale del Sulcis Iglesiente Guspinese. Ieri è stata attivata la procedura che porta all’apertura della Cassa integrazione ordinaria per Ceramica Mediterranea Spa, con sede a Guspini. Un’azienda che occupa 117 persone, 108 delle quali in Sardegna e che ha avviato un piano di rilancio puntando su sostenibilità ed idrogeno, con investimenti per oltre 15 milioni di euro che porteranno la fabbrica da una produzione di 300 tonnellate al giorno a 450 tonnellate al giorno di “atomizzato” per la produzione di gres porcellanato.

«Nonostante questo aspetto, ed il fatto che siano in crescita le richieste di manufatti, l’azienda è costretta a ricorrere agli ammortizzatori sociali – sostengono Emanuele Madeddu, Lorenzo Mallica ed Elena Dejas, segretari territoriali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil -. E questo perché a pesare sui conti sono i costi energetici. Troppo elevati al punto da rischiare di compromettere le produzioni. Il prezzo dell’energia elettrica è ulteriormente cresciuto, passando, in queste settimane, da 0.5 centesimi a 0,60 centesimi al kw/h, quello del gas da 0,50 a circa 0,85 € al kg rendono difficoltosa l’attività produttiva.»

«Nonostante il notevole valore aggiunto rappresentato dal fatto di avere le materie prime a chilometro zero rispetto alla concorrenza del polo ceramico di Sassuolo dove l’approvvigionamento dell’argilla è in prevalenza di provenienza Ucraina, ancora una volta a gravare sul sistema di produzione sardo è la mancanza di gas, combustibile necessario per far funzionare gli impianti, e i costi dell’elettricità sempre più alti – aggiungono Emanuele Madeddu, Lorenzo Mallica ed Elena Dejas – A questo punto, è necessario che si attivi un percorso che possa garantire le produzioni e quindi possa salvaguardare professionalità e posti di lavoro. Non è pensabile che davanti a un’impresa che continua a credere nei lavoratori e che vuole investire risorse proprie per valorizzare le produzioni la Regione e le altre istituzioni non facciano neppure un passo. La nostra richiesta è chiara ed esplicita: si devono dare risposte e compiere atti affinché siano garantite pari opportunità con le aziende del resto della penisola.»

«A sostegno dei lavoratori e, affinché il mondo produttivo possa avere le stesse condizioni che identiche aziende hanno nel resto d’Italia – concludono Emanuele Madeddu, Lorenzo Mallica ed Elena Dejas -, lanciamo la mobilitazione con iniziative volte a portare a soluzioni delle numerose vertenze aperte.»