Massiccia partecipazione al Carnevale estivo 2022, in piazza Santa Barbara, a Bacu Abis – di Nadia Pische

Massiccia partecipazione al Carnevale estivo 2022, in piazza Santa Barbara, a Bacu Abis, curato da Angel Eventi animazione, 3ª tappa dopo la prima a Porto Pino e la seconda a Teulada. L’evento, inserito nella 64ª edizione della sagra di Santa Barbara, ha aperto giovedì la prima delle quattro serate di festeggiamenti che culmineranno domenica 7 agosto con i fuochi d’artificio e l’estrazione della lotteria (1° premio uno splendido scooter 125).

Musica, balli, mascotte, popcorn, zucchero filato, gadget e tante sorprese hanno reso la serata dedicata al Carnevale estivo indimenticabile. Davide Musu, scoppiettante ed instancabile, ha animato la serata, facendo divertire grandi e piccini, al suo fianco la bellissima e bravissima Glorietta nei panni di una coccinella ballerina, Antonio, Francesco e Mirko, nello staff della Angel Eventi, accompagnati dalle splendide mascotte: Minnie e Topolino, Paperino e Paperina, Pippo, Anna Elsa e Olaf, Bing, Sonic, che prima hanno ballato sul palco poi sono scese a coccolare i tantissimi bambini che non hanno esitato a farsi fotografare in loro compagnia, fermando così nel tempo un divertentissimo momento.

Più volte durante la serata pioggia di coriandoli che sino a tarda notte sono stati oggetto di raccolta e lanci, non solo tra i piccini ma anche tra gli adulti che, per qualche momento, hanno dimenticato di esserlo… liberando il bambino nascosto.

La macchina della zucchero filato non ha mai lavorato così tanto ed instancabile è stato tutto lo staff dell’associazione culturale V.M. Bacu Abis che, oltre ad aver organizzato la sagra, ha curato e seguito l’organizzazione della serata.

A notte inoltrata i bambini non erano ancora stanchi, volevano continuare a ballare, non volevano che le mascotte andassero via, avrebbero voluto fermare il tempo in una notte estiva di frizzante e colorata allegria carnevalesca.

Il prossimo appuntamento con il Carnevale estivo, sempre a cura delle Angel Eventi, è in programma a Buggerru, il 20 agosto.

Nadia Pische