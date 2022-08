Il 26 luglio scorso la Portovesme srl ha assegnato cinque borse di studio ai figli dei dipendenti diplomati con almeno 95/100

Lo scorso 26 luglio, presso lo stabilimento di Portovesme, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della decima edizione del concorso “Borse di Studio” della Società Portovesme srl intitolato “Giovani, scuola e futuro”. Si sono aggiudicati la borsa di studio di 3.500 euro, 5 ragazzi/e figli di dipendenti in forza e che hanno raggiunto il diploma con votazione di almeno 95/100: Valentina Cocco, Francesco Latte, Marco Ollasci, Alba Granella ed Elena Boccini. Quest’ultima non era presente perché in vacanza con la famiglia. Allegata, l’intervista realizzata con l’ingegner Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl.