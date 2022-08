Carla Cuccu (Idea Sardegna): «I mezzi della macchina regionale antincendio sono sufficienti e distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio?»

I mezzi a disposizione della macchina regionale dell’Antincendio sono sufficienti e distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio?

Se lo chiede la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu, preoccupata per le segnalazioni sulla carenza di strumenti per fronteggiare gli incendi. In particolare la neo componente della commissione Ambiente e Governo del territorio, richiama in una interrogazione all’assessore della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, la denuncia del comandante della Compagnia barracellare di Selargius.

Da anni i barracelli chiedono un mezzo antincendio, anche in considerazione della vastità della campagna selargina, ma finora il loro appello è rimasto inascoltato. Carla Cuccu sollecita alla Giunta una verifica dell’effettiva dotazione a disposizione di tutti i soggetti e sottolinea quanto sia urgente dare risposte ai barracelli di Selargius e verificare che la stessa situazione non riguardi altre compagnie sul territorio.