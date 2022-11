Carla Cuccu (Idea Sardegna): «Perché la Asl ha deciso di trasferire il Centro vaccinale da Iglesias a Domusnovas?»

«Perché la Asl ha deciso di trasferire il Centro vaccinale da Iglesias a Domusnovas?»

Lo chiede con un’interrogazione la consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cuccu.

«In questi anni la palestra comunale di via Enrico Toti è stata allestita come sede per la campagna vaccinale – spiega la consigliera, componente e segretaria della commissione Sanità del Consiglio regionale – e ha assolto in modo puntuale e continuativo al proprio compito. Se anche non si volesse proseguire nell’utilizzo di quei locali, certamente ci sarebbero alternative adeguate, proprietà della stessa Asl, che consentirebbero di mantenere quell’importante servizio in città.»

«Alla base della scelta di trasferire altrove il Centro vaccinale – sottolinea Carla Cuccu – ci sarebbe l’esito di un’indagine esplorativa del responsabile del servizio vaccinale, che non avrebbe considerato idonee altre strutture presenti a Iglesias.»

All’assessore della Sanità Carla Cuccu chiede per quale motivo non si sia provveduto ad adeguare una delle strutture di proprietà della Asl tutt’ora non utilizzate o sotto utilizzate, «in modo da consentire la prosecuzione del servizio nel Comune di Iglesias considerato che e’ il Comune piu’ popoloso rispetto ai limitrofi così evitando la mobilitazione di un elevato numero di persone, in modo particolare di anziani alcuni dei quali impossibilitati a raggiungere altri Comuni».