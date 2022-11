Prenderà il via domani, martedì 29 novembre, a Carbonia, la rassegna Cineragazzi

Prenderà il via domani, martedì 29 novembre, a Carbonia, Cineragazzi, rassegna di Cinema fatto dai ragazzi, per i ragazzi e con i ragazzi.

L’evento promosso dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria insieme alle operatrici e agli operatori della Cooperativa Progetto S.C.I.LA. dello SBIS – Sistema

Bibliotecario Interurbano del Sulcis e l’Istituto Comprensivo Statale “F. Meloni” di Domusnovas e la Sezione di Storia Locale, sulla base dei finanziamenti cineportuali della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato ai Beni Culturali e con il patrocinio del comune di Carbonia, prevede una tre giorni durante la quale, al mattino presso la sala Supercinema di via Satta 57, a Carbonia, verranno ospitate le classi che hanno prodotto i filmati vincitori del concorso lanciato ad ottobre e rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

Ogni mattina vedrà al centro gli istituti divisi per grado con gruppi provenienti da tutto il territorio dell’ex provincia di Cagliari.

Al termine delle proiezioni, previsto ogni mattina per le ore 11.30 i gruppi degli alunni e delle alunne si recheranno presso la Grande Miniera di Serbariu per visitare il CICC-Centro Italiano Cultura del Carbone, il PAS – Museo dei Paleoambienti Sulcitani e per prendere parte a dei laboratori didattici organizzati dalle operatrici della Cooperativa Lilith presso la Sezione di Storia Locale.

Due gli appuntamenti speciali previsti per il pubblico, al pomeriggio.

Martedì 29 novembre, alle ore 18.00, al Supercinema di Carbonia, verrà proposto il film di Valerio Jalongo “L’acqua, l’insegna la sete – Storia di Classe” ad ingresso gratuito.

Mercoledì 30 novembre, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Imparare a leggere e scrivere – Cinema e audiovisivi a scuola tra film literacy e produzione” che vedrà coinvolti operatrici e operatori del settore impegnati in percorsi di film literacy, istituzioni e insegnanti.

La manifestazione chiuderà giovedì 1 dicembre.