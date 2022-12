Carbonia festeggerà il compleanno con i Tazenda. Presentato il programma degli eventi di fine anno del comune di Carbonia

Si accendono le luci che riscaldano l’atmosfera del Natale per il Comune di Carbonia, con tante proposte culturali e di intrattenimento illustrate dal sindaco Pietro Morittu e dagli assessori alle Attività produttive e alla Cultura rispettivamente Michele Stivaletta e Giorgia Meli, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta stamane alla sala Torre.

«Ringraziamo come sempre tutti coloro che si sono spesi, collaborando con l’Amministrazione e contribuendo alla realizzazione di questo programma “Natale Insieme” che offre alla cittadinanza cultura e intrattenimento con una offerta variegata e di qualità, in previsione delle feste e del maggiore tempo libero da passare con la famiglia», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Si parte giovedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, dalle ore 16.45 con l’esordio del trenino e della stazione di Babbo Natale a cura delle Simpatiche Canaglie, a seguire Flashmob e intrattenimenti sino alle ore 18.00 quando i saluti dell’Amministrazione precederanno l’accensione delle luci natalizie in piazza Roma.

«Abbiamo voluto coinvolgere Associazioni, Centri commerciali, Comitati di quartiere, le scuole e le realtà parrocchiali che si sono resi protagonisti di una serie di attività – ha sottolineato l’assessora Giorgia Meli -; un particolare grazie va al Consorzio del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, oggi rappresentato dall’ing. Alessandro Abis, che si è assunto l’onere economico di regalare alla città il concerto dei Tazenda il prossimo 18 dicembre.»

«Quest’anno il palinsesto è caratterizzato da eventi itineranti tra via Roma, via Gramsci, la Grande Miniera di Serbariu, il Parco Archeologico di Cannas di sotto, solo per citare alcune location, e a queste si aggiungono le frazioni come parte integrante di questi momenti di festa», ha spiegato l’assessore Michele Stivaletta.

L’Amministrazione ringrazia il Ccn Carbonia Produce e il suo presidente Massimo Fadda per aver collaborato in modo operativo alla V edizione di “Natale Insieme” e, a seguire, la Pro Loco, il Consorzio fieristico sulcitano, il Centro Rinasce, i Comitati di Quartiere e tutti i privati che a vario titolo hanno sponsorizzato gli eventi.

Il programma integrale degli eventi “Natale Insieme 2022” è consultabile sul sito del comune di Carbonia al seguente link:

https://www.comune.carbonia.su.it/avvisi/avvisi-vari/item/4866-programma-eventi-natale-insieme-2022