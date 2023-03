Strada provinciale n° 2: incontro il 9 marzo all’assessorato dei Lavori pubblici

«L’assessore regionale dei Lavori pubblici ha convocato per il 9 marzo un incontro dedicato al tema della strada provinciale n° 2. Al centro dell’incontro, a cui sono convocati la provincia del Sud Sardegna, i consiglieri regionali del territorio ed una rappresentanza delle amministrazioni locali, lo stato dei lavori, le attività pianificate, le risorse disponibili e le ulteriori risorse da reperire per attuare le misure necessarie per la messa in sicurezza della strada per quanto attiene il tratto da Villamassargia a Carbonia.»

Lo ha reso noto il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Michele Ennas.

«Durante questa legislatura ho più volte sollevato il problema della SP2 anche attraverso interrogazioni. Ho chiesto all’assessore regionale di convocare un tavolo presso l’assessorato regionale per confrontarsi con tutti i soggetti interessati e che una parte delle risorse programmate con l’ultima manovra finanziaria per la manutenzione della viabilità provinciale vengano destinate specificatamente alla messa in sicurezza della SP2 – ha concluso Michele Ennas -. Da troppo tempo si attende che la strada che nel nostro territorio riveste un ruolo fondamentale, sia oggetto di lavori che garantiscano la sicurezza.»