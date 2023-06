Un’altra giornata di fuoco in Sardegna, con temperature fino oltre 40 °C e 12 incendi

Un’altra giornata di fuoco in Sardegna, con temperature fino oltre 40° e 12 incendi, 4 dei quali hanno richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Nelle campagne di Assemini, in località Macchiareddu, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute le squadre della ProCiv Santa Barbara e Orsa Assemini.

In agro del comune di Villacidro, in località Su Tasuru, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Villacidro, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute le squadre della ProCiv AVSAV, 2 squadre dell’Agenzia Forestas e i vigili del fuoco di Sanluri.

Nelle campagne di Bortigali, in località Funtana Codina, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas di Macomer.

In agro del comune di Tratalias, in località Is Arrus, infine, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Sant’Antioco e Carbonia, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute le squadre della ProCiv di Sant’Antioco e Carbonia.

Foto di archivio