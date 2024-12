Questo pomeriggio, a Carbonia, sono stati premiati i vincitori del Premio tesi di laurea “Giampiero Pinna 2024”

Questo pomeriggio, presso la sala polifunzionale delcomune di Carbonia, si è svolta la cerimonia di consegna del premio tesi di laurea “Giampiero Pinna 2024”, in memoria del compianto ideatore della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, nonché padre fondatore del Parco Geominerario. Nell’ambito dell’iniziativa – alla presenza del Sindaco Pietro Morittu, dell’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas e dell’assessore al Turismo Michele Stivaletta – sono stati premiati studenti di vaglia per i loro pregevoli lavori, tutti accomunati dallo studio della storia mineraria, del turismo dei cammini e dell’architettura mineraria.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i seguenti dottori: Sara Autelitano (corso di laurea triennale), Luigi Sale (corso di laurea triennale), Rossella Todde (corso di laurea magistrale), Davide Chia (corso di laurea magistrale), Riccardo Simonetto (corso di laurea magistrale) e Elena De Fanti (corso di laurea magistrale).