Domenica 2 marzo va in scena la sfilata del “Carnevale” di Carbonia 2025, organizzata dalla Pro Loco di Carbonia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. «Sarà, come di consueto, un tripudio di colori, musica, animazioni per grandi e piccini, folklore, goliardia e divertimento. Una domenica di festa, allegria e spensieratezza per un appuntamento da sempre molto atteso dalla cittadinanza», hanno dichiarato il sindaco Pietro Morittu e l’assessora della Cultura Giorgia Meli.

Sono attesi ben 16 carri e svariati gruppi a piedi.

In occasione dell’evento, con ordinanza dirigenziale n. 21 del 25.02.2025, è stata disposta la seguente modifica della circolazione veicolare nei seguenti orari e strade:

1) dalle 12.00 alle 16.00: divieto di sosta e divieto di transito nella piazza Ciusa;

2) dalle 12.00 alle 24.00: divieto di sosta e divieto di transito nella via Oberhausen;

3) dalle ore 13.00 alle ore 20.00: divieto di sosta e divieto di transito nella piazza Roma

via Manno, via Roma, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Deledda;

4) dalle ore 15.00 fino al termine, esclusivamente al passaggio della sfilata: divieto di transito nella via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine.

Gli organizzatori confidano nella collaborazione degli utenti della strada per la sicurezza e buona riuscita della manifestazione.

La pianificazione della sicurezza è garantita dal progetto di safety e security presentato dall’organizzatore Pro Loco Carbonia, illustrato dalla mappa del percorso e dalla mappa di piazza Roma, dove è previsto l’arrivo dei carri allegorici.