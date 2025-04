Si è aperta nel segno del tedesco Tim Wollemberg la 29ª edizione del GiroSardegna, la gara a tappa di scena da ieri e sino al 1 maggio sulle coste nord-orientali dell’isola.

Oggi, come da calendario, è andata in scena la GiroSardegnaGravel, tappa d’apertura della lunga settimana di gare, prova inserita nella UCI Gravel World Series. L’obiettivo, per tutti i partenti da Santa Lucia di Siniscola era tangibile: conquistare la qualificazione al campionato mondiale Gravel in calendario il prossimo mese di ottobre. A provarci sono stati in 200, professionisti in arrivo da 22 nazioni ma anche tanti italiani e un buon numero di sardi.

Ad avere la meglio, tra gli Agonisti, dopo 117 km di tracciato, almeno nella sua parte iniziale decisamente più tecnico rispetto all’anno passato, è stato il tedesco della Protective Factory Team Tim Wollemberg, che dopo aver condotto a braccetto con Georg Egger (GER) e Lukas Baum (AND) i primi 58 km con un distacco di oltre 3′ dagli inseguitori, ha chiuso la contesa con poco meno di un secondo di vantaggio da quest’ultimo e quasi 5” dal connazionale.

Solo un undicesimo posto per l’azzurro Tommaso Cafueri, seguito a ruota da tutta la squadra del CT Daniele Pontoni. Tra le donne, podio interamente azzurro e successo in volata di Debora Piana (Fol MTB Racing Team) su Carlotta Borello.

Bella e avvincente la sfida tra gli Amatori (Age Group 19/49 anni). Qui il tracciato breve di 76,25 km, con pedalate sulla spiaggia di Berchida (Oasi Naturalistica di Bidderosa), stagni marini, passaggi boschivi e strade di penetrazione agraria, ha premiato Alessandro Sereni (ITA, Concept Collective Team) che ha chiuso la gara in 3h43’17’ superando in una quasi volata l’olandese Niek Hooghiemster (H2W Kalas Gravel Cycling) + 1”740”.

Ottima la prova del miglior sardo, Eros Piras (Donori Bike Team), capace di stare a ruota dei più quotati avversari e in ritardo di appena 50”.

Tra gli Age Group 50-84, successo infine per Daniele Bruschi (Team Stocchetti), primo con quasi 14” di vantaggio sul francese Karl Zoetemelk.

La danese Mette Flecks è stata invece la prima a tagliare il traguardo nella più ampia categoria tutta al femminile (Age Group W19-84), davanti a una vecchia conoscenza del Giro, Dana Wagner, superata con 1’34” di distacco.

Archiviata la prova UCI Gravel si torna da subito a pensare agli otto giorni totali di pura adrenalina, nelle sei restanti ed entusiasmanti tappe in calendario. Tutte hanno un comune denominatore: il quartier generale della manifestazione, fissato all’interno del Janna’e Sole Resort di Budoni, incantevole struttura a quattro stelle che ospita, da oggi, le oltre 1.000 presenze pronte a salire in sella per la lunga settimana di gare.

Domani è però tempo di autentico GiroSardegna. Alle 8,30 in punto, dalla spiaggia di Lu Impostu, va in scena la prima tappa “La Crono Individuale”. Sui 21,83 km di tracciato, con partenze scandite ogni minuto e un dislivello minimo (307 metri), gli specialisti della disciplina proveranno a far valere il proprio stato di forma iniziale. Tra sorrisi, consolidate amicizie e nuove avventure, la battaglia sui pedali, nel paradiso della Sardegna, è appena cominciata.

Ordine d’arrivo:

Agonisti maschile: 1. Tim Wollemberg (GER, Protective Factory Team) in 3h28’30”; 2. Lukas Baum (AND, Orbea Lead Speed) + 751”’; 3. Georg Egger (GER, Orbea Lead Speed) + 4’44”.

Agonisti femminile: 1. Debora Piana (ITA, Fl MTB Racing Team) in 4’16”18”’; 2. Carlotta Borello (ITA, Team Cingolani) + 241”’; 3. Barbara Guarischi (REP, S.D. Sworxs) + 58”767”’.

Amatori (Age group maschile 19/49 Anni): 1. Alessandro Sereni (ITA, Concept Collective Team) i 3h43’17”; 2. Niek Hooghiemster (OLA, H2W Kalas Gravel Cycling) + 1”740”’; ; 3. Eros Piras (ITA; Donori Bike Team) + 50”243”’.

Amatori (Age group maschile 50/84 anni). 1. Daniele Bruschi (ITA, Team Stocchetti) in 2h32’02”; 3. Karl Zoetemelk (FRA, Lagny Pontcarre Cyclisme) + 13”750”’; 3. Harvey Korsman (OLA, Beat Cycling Club) + 5’35”.

Amatori (Age group femminile 19/84 anni). 1. Mette Flecks (DAN, Velocc) in 2h51’15”; 2. Dana Wagner (GER, TV Bad Orb) + 1’34”); 3. Janet Katellaper (NED, WV de Cannibal) + 1’36”.